Gb: Truss sulla graticola a congresso Tory, promette 'crescita'

(ANSA) - LONDRA, 05 OTT - "Turbolenze che val la pena" affrontare per cercare di rilanciare "la crescita" dell'economia britannica. E' il messaggio con cui la neo premier Liz Truss, intende provare oggi a uscire dall'angolo di fronte a una platea Tory in piena fibrillazione stando alle anticipazioni del discorso con cui concluderà più tardi, a Birmingham, i lavori congressuali della conferenza annuale del partito di maggioranza alla Camera dei Comuni.

Parole che mirano a ritrovare un minimo di consenso interno dopo i catastrofici contraccolpi negativi (a livello sociale come da parte dei mercati finanziari) della "mini manovra" d'esordio annunciata dal suo governo, a colpi di tagli di tasse in deficit; e dopo le polemiche che l'hanno costretta ad annunciare pochi giorni dopo - assieme al cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng - una prima clamorosa marcia indietro almeno sulla revoca (per ora) della promessa riduzione dal 45 al 40% dell'aliquota massima sui redditi dei più ricchi. (ANSA).