Media, misteriosi droni su giacimenti di gas nel Mare del Nord

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Per la seconda volta in una settimana, sono state osservate attività non autorizzate di droni nei pressi di un giacimento di gas danese nel Mare del Nord. Oggi la polizia ha confermato di aver ricevuto segnalazioni di attività di droni durante il fine settimana, come riporta il Jyllands-Posten Secondo la Danish Offshore Industry, sono stati osservati velivoli senza equipaggio nei pressi del giacimento di gas Roar.

La settimana scorsa un altro drone era vicino al giacimento di gas Halfdan B. La società energetica TotalEnergies gestisce il giacimento Roar e anche il giacimento Halfdan B.

L'Agenzia danese per l'energia non ha voluto commentare la notizia dell'attività dei droni nei pressi del giacimento Roar, che si trova a circa 230 chilometri a ovest di Esbjerg, nel Mare del Nord. "Solo i droni avanzati possono farlo. Un normale drone commerciale non può farlo", ha spiegato Jan Egnsted, Ceo della società di droni WeFly, che effettua ispezioni di infrastrutture critiche. "Secondo me, i droni sono stati lanciati da una nave o da un sottomarino. Non si tratta certo di un normale drone che si è perso". (ANSA).