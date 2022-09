Ue ribadisce, 'non accetteremo mai l'annessione russa'

(ANSA) - BRUXELLES, 29 SET - "Non accettiamo i referendum farsa e non accetteremo mai nessuna annessione dei territori ucraini occupati". Lo ha ribadito la portavoce della Commissione Ue Dana Spinant in seguito all'annuncio di Mosca dell'annessione, domani, dei territori occupati del Donbass.

(ANSA).