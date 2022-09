Gb: folla a riapertura castello Windsor dopo morte regina

(ANSA) - LONDRA, 29 SET - Centinaia di persone sono in coda davanti al castello di Windsor riaperto dopo la lunga chiusura seguita alla morte della regina Elisabetta II che dopo solenni funerali di Stato è stata sepolta all'interno della cappella di St George, la chiesa della residenza reale. Tantissimi i turisti che non hanno voluto perdere l'occasione e hanno pre-acquistato online i biglietti per l'ingresso. Vogliono soprattutto visitare la piccola King George VI Memorial Chapel all'interno della chiesa in cui la sovrana scomparsa l'8 settembre riposa accanto al principe consorte Filippo e vicino al padre Giorgio VI, alla regina madre e alla sorella, la principessa Margaret.

Al termine dei solenni funerali del 19 settembre su una lapide nera erano stati aggiunti i nomi di Elizabeth II e Philip, uniti sotto una sola decorazione, una stella di metallo simbolo dell'appartenenza di entrambi in vita all'antico Ordine della Giarrettiera. I palazzi e le residenze reali sono rimasti chiusi dalla morte della regina, inclusa Windsor, dove Elisabetta si era di fatto trasferita preferendola a Buckingham Palace. (ANSA).