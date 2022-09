Ucraina: inquirenti francesi a Izyum con ministra Colonna

(ANSA) - PARIGI, 27 SET - Inquirenti francesi della Gendarmeria nazionale sono arrivati ad Izyum, in Ucraina, insieme alla ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, giunta oggi nel Paese per una visita a sorpresa.

Gli inquirenti, secondo quanto si legge in un tweet del ministero degli Esteri, "saranno incaricati di aiutare i loro colleghi ucraini nell'ambito dell'inchiesta sui crimini commessi a Izyum, nel quadro della 'lotta contro l'impunità'".

I gendarmi che indagheranno in Ucraina sono stati presentati da Colonna al procuratore generale locale. (ANSA).