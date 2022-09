Media, ieri forti esplosioni sottomarine in area fuga gas

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Le stazioni di misurazione sismologica sia in Svezia che in Danimarca hanno registrato lunedì forti esplosioni sottomarine nella stessa area delle perdite di gas. Lo ha riferito l'emittente nazionale svedese Svt.

"Non c'è dubbio che si tratti di esplosioni", ha affermato Björn Lund, docente di sismologia presso la Swedish National Seismic Network. La prima esplosione è stata registrata alle 02.03 della notte di lunedì e la seconda alle 19.04 di lunedì sera. Gli avvisi sulle fughe di gas sono arrivati ;;dall'amministrazione marittima rispettivamente alle 13.52 e alle 20.41 di lunedì. (ANSA).