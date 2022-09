Budapest: 'Continueremo a dare visti Schengen a turisti russi'

L'Ungheria intende continuare a concedere i suoi visti Schengen ai cittadini russi, malgrado nell'Unione europea sia stata sospesa la facilitazione dei visti in conseguenza della guerra in Ucraina: lo afferma il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un'intervista all'agenzia russa Tass concessa a New York a margine dell'Assemblea generale dell'Onu.

"C'è una chiara metodologia su come emettere visti per i turisti provenienti da Paesi per i quali non c'è un accordo di facilitazione", ha detto il ministro ungherese, aggiungendo: "Ma anche se non c'è un accordo di facilitazione dei visti, non vuol dire che non si concedano i visti". Secondo Szijjarto, "la politica sui visti è una politica di Schengen, quindi come membri di Schengen ci sono procedure su come fare. Non è stata presa alcuna decisione di smetteere di concedere visti Schengen ai cittadini russi", ha concluso il capo della diplomazia di Budapest nell'intervista a Tass.