Germania: Fridays for Future, oltre 200 mila nelle piazze

(ANSA) - BERLINO, 23 SET - Ampia partecipazione in Germania alle manifestazioni per la 11/a azione globale per il clima di Fridays for Future. Secondo gli organizzatori, alle iniziative tedesche si sono unite oltre 280 mila persone in più di 270 città. I cortei più grandi si sono svolti a Berlino e Amburgo.

Gli attivisti tedeschi domandano 100 miliardi di euro per una "protezione sociale del clima". Lo riporta Dpa.

Nella capitale tedesca, l'attivista e portavoce Luisa Neubauer ha detto: "a chi pensa che non ci sia via d'uscita, rimane solo la disperazione. Chi sa che ci sono delle soluzioni, può iniziare ad agire" per salvare il clima.

I manifestanti tedeschi chiedono la fine dei combustibili fossili e la rapida espansione delle energie rinnovabili, così come una "coerente inversione di tendenza nei trasporti".

(ANSA).