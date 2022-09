Berlino, repressione iraniane coraggiose attacco a umanità

(ANSA-AFP) - NEW YORK, 22 SET - La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha denunciato "il brutale attacco contro le donne coraggiose" che da diversi giorni manifestano in Iran, vedendo nella repressione delle manifestazioni "un attentato all'umanità".

"Il brutale attacco alle donne coraggiose è un attacco all'umanità", ha affermato la ministra a margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Baerbock ha poi aggiunto che la Germania intende portare "questa violazione dei diritti delle donne e quindi dei diritti umani davanti al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite". (ANSA-AFP).