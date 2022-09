Ue annuncia 715 mln per Fondo globale malattie infettive

(ANSA) - BRUXELLES, 21 SET - L'Unione europea impegnerà altri 715 milioni di euro per i prossimi tre anni a favore del Fondo globale per la lotta alle malattie infettive come Hiv/Aids, tubercolosi e malaria. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla conferenza dei donatori a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Si tratta, ha spiegato von der Leyen, di "un aumento del 30% rispetto al nostro ultimo contributo regolare. E si aggiunge ai 150 milioni che abbiamo versato durante la pandemia. Porterà l'impegno complessivo di Team Europe, ovvero l'Ue e i suoi Stati membri, a oltre 4 miliardi di euro". (ANSA).