Referendum per annessione a Mosca nelle regioni filorusse

(ANSA) - MOSCA, 20 SET - Un referendum per l'annessione alla Russia sarà tenuto nelle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk dal 23 al 27 settembre. Anche nella parte del territorio occupato dai russi della regione ucraina di Zaporizhzhia e nella regione di Kherson si svolgerà un referendum nelle stesse date.

"I referendum farsa non hanno alcuna legittimità e non cambiano la natura della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Questa è un'ulteriore escalation della guerra di Putin. La comunità internazionale deve condannare questa palese violazione del diritto internazionale e rafforzare il sostegno all'Ucraina". Lo scrive in un tweet il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Gli Stati Uniti non riconosceranno mai come territorio della Russia quelle aree dell'Ucraina in cui Putin ha annunciato di voler tenere dei referendum per l'annessione". Lo ha detto in un briefing con la stampa il consigliere per la Sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, "aappiamo che i referendum saranno manipolati. Sono un affronto alla sovranità dell'Ucraina e una violazione della Carte dell'Onu", ha sottolineato. (ANSA).