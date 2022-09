Il pifferaio personale della regina suonerà le ultime note

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Per la maggior parte del suo regno, la regina Elisabetta II è stata svegliata dal suono della cornamusa suonata sotto la sua finestra, in tutte le sue residenze del Paese. Il pifferaio della sovrana ha agito per decenni come una sveglia personale, suonando per 15 minuti ogni mattina e nelle occasioni di stato.

Oggi però ha avuto un ruolo diverso: la musica che ha segnato l'inizio delle mattinate della regina, ha segnalato la fine del suo funerale e suonerà un'ultima volta mentre la bara verrà calata nella cripta reale, nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

Il pifferaio suonerà dalla porta tra la cappella e il chiostro del Decanato. Mentre lo farà, inizierà a camminare lentamente verso il Decanato, in modo che la musica all'interno della cappella si affievolisca gradualmente. È un momento ricco di simbolismo poiché riflette un finale simile a quello del funerale del Principe Filippo dello scorso anno.

Il ruolo di pifferaio del sovrano risale al regno della regina Vittoria. Durante una visita alle Highlands scozzesi, lei e suo marito, il principe Alberto, si innamorarono del suono. Da quando il ruolo è stato creato nel 1843, ce ne sono stati 17.

Oggi la musica è suonata dal maggiore Paul Burns, del reggimento reale di Scozia, che ha assunto il ruolo di pifferaio lo scorso anno. (ANSA).