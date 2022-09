Regina: fonti, Mohammed bin Salman non sarà ai funerali

(ANSA) - LONDRA, 18 SET - Il più che controverso principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (Mbs) non sarà presente ai funerali di Stato della regina Elisabetta in programma domani. Lo rendono noto i media britannici citando fonti ufficiose del Foreign Office. L'arrivo dell'uomo forte di Riad per una visita di condoglianze era stata annunciata giorni fa, senza date precise; mentre successivamente era emersa anche l'indiscrezione di una sua possibile partecipazione alle esequie: partecipazione evidentemente ora cancellata.

Mbs è accusato fra l'altro da più parti d'aver ordinato lo spietato assassinio dell'oppositore Jamal Khashoggi nel 2018: accusa da lui sempre respinta, ma avallata dagli alleati americani in un rapporto della Cia. La fidanzata di Khashoggi, Hatice Cengiz, aveva da parte sua bollato la presenza eventuale del principe al funerale come un oltraggio alla memoria della stessa Elisabetta II.

Confermato invece, sempre da fonti ufficiose, il viaggio a Londra per le esequie del vicepresidente della Cina, Wang Qishan. Wang rappresenterà il presidente Xi Jinping, invitato dal governo britannico nonostante le proteste di alcuni parlamentari della maggioranza Tory: sanzionati di recente da Pechino in risposta alle accuse di "genocidio" rivolte dal Parlamento di Westminster al Dragone per la repressione degli uiguri dello Xinjiang. (ANSA).