Regina: Carlo a Buckingham Palace, riceve la premier Truss

(ANSA) - LONDRA, 18 SET - Re Carlo III ha accolto in questi minuti a Buckingham Palace la premier britannica Liz Truss, nella prima udienza ufficiale dopo quella in cui nei giorni scorsi aveva ricevuto le condoglianze ufficiale di Truss - in veste di neo sovrano - dopo la morte di sua madre, Elisabetta II.

L'udienza si è svolta nella Room 1844, una della stanze simbolicamente più importanti della residenza reale ufficiale, dove Carlo (che per ora continua ad abitare con la regina consorte Camilla nella vicina Clarence House, sua residenza per molti anni da erede al trono) è giunto in tarda mattinata in auto, acclamato ancora una volta dal plauso e dai saluti della gente assiepata all'ingresso, oltre che da qualche grida di "God save the King". Il re ha in programma in giornata anche incontri con leader di Paesi del Commonwealth giunti a Londra per il funerale solenne di domani: oltre al ricevimento di gruppo che offrirà a diverse decine di dignitari stranieri più tardi assieme a Camilla. I media notano come la stanza 1844 sia stata usata dalla defunta regina Elisabetta per ricevere le visite di numerosi ospiti di riguardo negli anni, durante il suo regno: fra gli ultimi l'ex presidente americano Barack Obama e sua moglie Michelle. (ANSA).