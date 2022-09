Kiev, al momento negoziati con Mosca non hanno senso

(ANSA) - ROMA, 18 SET - In questo momento, né i negoziati di pace sull'Ucraina né un incontro tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin avrebbero un senso. Lo ha detto il consigliere presidenziale di Kiev Mykhailo Podoliak, citato dall'Ukrainska Pravda.

"In primo luogo, la Federazione Russa crede ancora di avere risorse sufficienti per registrare alcuni risultati. In secondo luogo, qualsiasi incontro di oggi è esclusivamente un gioco della storia tradizionale russa: fissare lo status quo, ballare 'falsi balli di Minsk', iniziare una nuova fase di escalation.

In terzo luogo, la Russia deve rispondere di crimini su larga scala e non nascondersi dietro l'impunità. Pertanto, la guerra deve raggiungere l'unico finale possibile. Non c'è altro modo", ha spiegato Podolyak, sottolineando che la condizione per qualsiasi trattativa resta il ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina. (ANSA).