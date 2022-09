Re Carlo acclamato con Camilla da folla anche a Cardiff

(ANSA) - LONDRA, 16 SET - Re Carlo III è atterrato oggi con la regina consorte Camilla in Galles, accolto anche lì da una folla di migliaia di persone.

Il sovrano è a Cardiff per condividere anche in questa nazione del Regno - cui è particolarmente legato, avendone portato il titolo in veste di principe di Galles per molti decenni - il lutto per la morte della regina Elisabetta, sua madre; per ricevere le condoglianze ufficiali del Parlamento locale; e per formalizzare la sua proclamazione a nuovo monarca.

Sono previsti incontri con le autorità locali, incluso il first minister (laburista) gallese, Mark Drakeford.

Carlo completa con questa visita il tour organizzato dopo la morte della regina l'8 settembre e prima dei funerali di lunedì nelle tre nazioni minoritarie che con l'Inghilterra compongono il Regno Unito: dopo essere già stato in Scozia, a Edimburgo, e in Irlanda del Nord, a Belfast. (ANSA).