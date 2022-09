Kiev, 'a Izyum cadaveri tra le macerie, 80% città distrutto'

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Secondo un politico locale, "gran parte di Izyum, città nella regione di Kharkivr riconquistata dalle forze ucraine nei giorni scorsi, giace in rovina, fino all'80% delle infrastrutture della città è stato distrutto, i corpi vengono ancora scoperti tra le macerie'. Lo riferisce la Bbc. Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak ha twittato una foto della fossa comune con centinaia di corpi trovata a Izyum (finora 440) affermando che 'la Russia è uno Stato assassino". In alcune tombe sarebbero sepolti soldati ucraini. Yermak ha annunciato ulteriori informazioni sul ritrovamento per oggi. (ANSA).