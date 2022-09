Spagna: la regina Letizia compie 50 anni

(ANSA) - MADRID, 15 SET - La regina di Spagna Letizia, consorte del re Felipe VI; compie oggi 50 anni: un avvenimento che la Casa Reale festeggerà in modo discreto, secondo quanto spiega l'agenzia di stampa pubblica Efe.

A mandare invece un messaggio pubblico di auguri pubblici è stato, fra gli altri, il premier Pedro Sánchez, che tra l'altro è coetaneo della regina. "Grazie alla Regina Letizia per la sua lealtà, lavoro e solidarietà. In un giorno così speciale, mi unisco agli auguri di tutti noi che riconosciamo la sua dedizione verso il prossimo e il suo senso del dovere nei confronti del nostro Paese. Buon 50esimo compleanno", ha scritto su Twitter.

Nata a Oviedo nel 1972, Letizia Ortiz si è laureata in Scienze dell'Informazione e ha lavorato come giornalista, prima di sposarsi con Felipe nel 2004, all'epoca principe delle Asturie. I due sono i monarchi del Paese iberico dal 2014, anno dell'abdicazione dal trono del padre di Felipe, Juan Carlos I.

La coppia reale ha due figlie, Leonor e Sofía. (ANSA).