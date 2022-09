Regina: omaggio al feretro tutta la notte, coda di 5 chilometri

(ANSA) - LONDRA, 15 SET - E' proseguita tutta la notte la sfilata di sudditi e ammiratori che a decine e decine di migliaia entrano ed escono dalla Westminster Hall di Londra per rendere l'ultimo omaggio alla regina Elisabetta II, morta l'8 settembre a 96 anni. Dopo la processione reale di ieri e l'apertura alla pubblico della camera ardente - in calendario per 4 giorni sino al funerale e alla sepoltura della sovrana di lunedì 19 - la coda si è stabilizzata stamattina, sotto un cielo tornato grigio, per una lunghezza di circa 5 chilometri sulle rive del Tamigi: alimentata da persone di ogni età.

Il tributo di uomini, donne e famiglie dinanzi al feretro va avanti senza sosta fra inchini, preghiere e lacrime. Il tutto sotto la sorveglianza di un apparato di sicurezza capillare, ma tutto sommato discreto. E in un'atmosfera prevalente di raccoglimento. Al momento non si segnalano incidenti significativi. (ANSA).