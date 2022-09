Gazprom, nuovo record giornaliero di forniture alla Cina

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Gazprom ha stabilito un nuovo record giornaliero di forniture di gas alla Cina attraverso il gasdotto 'Power of Siberia' il 10 settembre, ha dichiarato l'azienda in un comunicato. Lo riporta la Tass. "Le esportazioni di gas verso la Cina attraverso il Power of Siberia, in base al contratto a lungo termine tra Gazprom e CNPC, sono in aumento. Dobbiamo notare che a settembre le forniture sono state regolarmente superiori ai volumi giornalieri previsti dal contratto. Il 10 settembre è stato raggiunto un nuovo massimo storico di volumi giornalieri di esportazione", si legge nel comunicato. (ANSA).