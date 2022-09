Filorussi, respinto sbarco truppe ucraine nel Sud

(ANSA) - ROMA, 15 SET - L'intero perimetro del Kinburn Spit sul Mar Nero, dove le truppe ucraine hanno cercato di sbarcare, è controllato, non c'è possibilità di passare: lo ha detto Kirill Stremousov, uno dei leader imposti dalla Russia nella regione occupata di Kherson su Channel One e ripreso da Ria Novosti. Kinburn Spit si trova tra l'estuario di Dnieper-Buh e la baia di Yahorlyk, nel distretto meridionale di Mykolaiv.

"Il tentativo di sbarco è stato esclusivamente sul Kinburn Spit, ma è stato respinto, gli ucraini non hanno alcuna possibilità di entrare nella regione di Kherson", ha affermato.

(ANSA).