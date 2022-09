Regina:Biden andrà con auto blindata a funerali,altri in navette

(ANSA) - NEW YORK, 13 SET - Il presidente americano Joe Biden potrà recarsi con la Cadillac blindata conosciuta come 'The Beast' al funerale della Regina Elisabetta II la prossima settimana a Londra. Lo riferisce The Times.

Con la presenza di oltre 100 leader e le preoccupazioni che il traffico paralizzi l'area intorno a Westminster, ad altri dignitari stranieri è stato chiesto di salire a bordo di navette condivise. Una fonte governativa ha ammesso con il Times che non fa una buona impressione chiedere ai leader globali di "prendere un autobus", ma ha affermato che sono stati esortati a essere flessibili nell'organizzazione del viaggio.

Russia, Bielorussia e Birmania sono le uniche nazioni ad essere escluse dai funerali, secondo la Bbc, mentre l'Iran sarà rappresentato, ma solo a livello di ambasciatori. (ANSA).