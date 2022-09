Morto top manager di Putin nell'Artico, 'caduto da barca'

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il direttore generale della russa Far East and Arctic Development Corporation, Ivan Pechorin, 39 anni, uno dei top manager più vicini a Putin, è stato trovato morto sull'isola di Russky, nel Mar del Giappone, al largo dell'estremo oriente russo. Lo scrivono diversi media online, fra cui il sito bielorusso d'opposizione Nexta, secondo i quali le prime indicazioni parlano di una caduta da uno yacht in preda ai fumi all'alcol. (ANSA).