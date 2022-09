007 Usa, forse altri fondi segreti russi a partiti esteri

(ANSA) - WASHINGTON, 13 SET - Gli 007 ritengono che gli oltre 300 milioni trasferiti segretamente da Mosca a partiti e politici stranieri siano cifre minime e che Mosca abbia trasferito probabilmente altri fondi in modo coperto: lo riferisce un alto dirigente Usa.

Gli Usa si aspettano che nei prossimi mesi la Russia si affidi sempre di più ai suoi mezzi di influenza coperta per tentare di minare le sanzioni internazionali per la guerra in Ucraina e mantenere la sua influenza nel mondo: lo riferisce un alto dirigente Usa. (ANSA).