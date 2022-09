Regina: folla a Edimburgo, a Londra atteso un milione di persone

(ANSA) - LONDRA, 12 SET - S'ingrossa la folla a Edimburgo, secondo le indicazioni dei media britannici, nell'attesa del primo momento di omaggio pubblico da questo pomeriggio alle spoglie di Elisabetta II. Molta gente è in coda già da ore, mentre significativa è stata anche l'accoglienza per re Carlo e la regina consorte Camilla dinanzi al parlamento locale scozzese di Holyrood, tappa iniziale della visita del nuovo sovrano prima della partecipazione alla processione che accompagnerà il feretro di sua madre lungo il Royal Mile verso la cattedrale di St Giles, a partire dalle 14.30 locali circa (le 15.30 in Italia).

Frattanto gli apparati di sicurezza e d'intelligence si preparano con uno schieramento di massa di forze di polizia soprattutto a Londra, dove l'esposizione pubblica del feretro inizierà mercoledì a Westminster Hall per durare 4 giorni fino alla vigilia dei funerali solenni di lunedì 19. Nella capitale britannica è atteso fino a non meno di un milione di persone decise a sfilare dinanzi alla bara di Sua Maestà (erano state più di 200.000 già per la popolare regina madre, morta alla soglia dei 102 anni del 2002). Mentre ulteriori preoccupazioni si manifestano sui giornali in vista delle esequie di Stato, quando in città vi saranno anche Joe Biden e numerosi leader da tutto il mondo: destinati secondo alcune anticipazioni ad essere almeno in parte raggruppati per i trasporti a bordo di inusuali navette collettive allo scopo di rendere più gestibile la loro protezione. (ANSA).