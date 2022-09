Ministra Difesa tedesca, Germania è una potenza leader

(ANSA) - BERLINO, 12 SET - "Le dimensioni del paese, la sua posizione geografica, la sua forza economica, in breve: la Germania è una potenza leader, che lo vogliamo oppure no". Lo ha detto la ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, in un discorso sulla strategia della sicurezza nazionale.

Lambrecht (Spd) ha sottolineato la necessità per Berlino di assumere un nuovo ruolo, anche sul piano militare. La Germania "può farlo", ha poi aggiunto, "non dobbiamo avere paura di questo ruolo. La nostra democrazia è stabile, le nostre istituzioni sono consolidate", ha continuato, aggiungendo che Berlino è "partner affidabile" nell'alleanza transatlantica.

