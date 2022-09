Ucraina: 200 giorni di guerra, 'prosegue liberazione a est'

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Le forze ucraine combattono in queste ore per sottrarre alla Russia il controllo di città e villaggi intorno alla città strategica di Izyum, nell'ambito della vasta controffensiva sferrata nell'est del Paese: lo ha reso noto l'esercito di Kiev nel 200mo giorno dell'invasione russa.

"Le nostre forze sono entrate a Kupiansk. La liberazione degli insediamenti nei distretti di Kupiansk e Izyum della regione di Kharkiv è in corso", ha dichiarato l'esercito ucraino.

Finora Kiev ha riconquistato almeno 30 città e villaggi nella regione orientale di Kharkiv riconquistando nel complesso circa 2.000 chilometri quadrati dalle forze di Mosca negli ultimi giorni. (ANSA).