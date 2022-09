Soldati Kiev, 'arrivati a valico di frontiera con la Russia'

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Le forze armate ucraine sono arrivate a Hoptivka, un valico di frontiera sul confine ucraino-russo, nel distretto di Dergaci nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito il 130/o battaglione dell'esercito ucraino in un messaggio diffuso da Unian, che precisa che al momento non ci sono conferme da parte dello Stato Maggiore.

In due settimane, la controffensiva ucraina che ha sbaragliato le difese di Mosca nella regione orientale di Kharkiv ha ripreso tremila chilometri quadrati di territorio, una quarantina di insediamenti e viaggia ora spedita verso la frontiera nemica. Secondo il comandante dell'esercito Valery Zaluzhny, solo una cinquantina di chilometri separano le sue truppe dalla Russia. L'avanguardia del 130/o battaglione si è spinta oltre, rivendicando di essere arrivata al valico di Hoptivka. (ANSA).