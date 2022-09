Regina: Truss, una dei più grandi leader di sempre

(ANSA) - LONDRA, 09 SET - La regina Elisabetta è stata "una dei più grandi leader che il mondo abbia mai avuto". Lo ha detto la premier britannica Liz Truss durante il tributo alla sovrana scomparsa in corso in una Camera dei Comuni affollata coi deputati in lutto. La seduta è stata preceduta da un minuto di silenzio. (ANSA).