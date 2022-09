Reporter italiano ferito in Ucraina. Farnesina, 'sta bene'

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Mattia Sorbi, un giornalista italiano freelance, è stato ferito in Ucraina. Lo apprende l'ANSA.

Contatti dall'ANSA, alla Farnesina riferiscono di essere "in contatto costante con il giornalista coinvolto nell'incidente: è curato, abbiamo notizie positive sullo stato di salute, ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero.

Stiamo lavorando per farlo rientrare, in sicurezza, in Italia appena possibile". Sorbi è curato in un ospedale della zona controllata dai russi. (ANSA).