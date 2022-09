Parigi: via i lucchetti dell'amore anche da Montmartre

(ANSA) - PARIGI, 08 SET - Dopo il Pont des Arts, anche a Montmartre stanno per sparire definitivamente i "lucchetti dell'amore", lasciati da coppie di innamorati ma contrari alla politica di "abbellimento" del quartiere delle autorità cittadine.

I lucchetti spariranno, da balaustre e ringhiere del quartiere più romantico di Parigi, nel 2023. Gran parte sono stati incatenati attorno alla basilica del Sacré Coeur.

Per il comune del 18/o arrondissement, che ha decretato la fine dei simboli lasciati dagli innamorati di passaggio, si tratta di "azzerare tutto quello che non va nel quartiere di Montmartre". Il motivo "tecnico" è rappresentato, come per il Pont des Arts, dal peso eccessivo che le strutture sovraccariche di catene e lucchetti devono sopportare.