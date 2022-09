Biden-alleati, coordinamento sulle forniture di energia

(ANSA) - WASHINGTON, 08 SET - Joe Biden ha parlato oggi in videoconferenza con alleati e partner "per sottolineare il continuo sostegno internazionale all'Ucraina, attraverso la fornitura di armi e aiuti economici e l'imposizione di costi alla Russia in risposta alla sua aggressione". Lo fa sapere la Casa Bianca in un nota.

I leader hanno anche discusso "della strumentalizzazione dell'energia da parte della Russia e della necessità di un ulteriore coordinamento per garantire forniture energetiche sostenibili e convenienti per l'Europa". (ANSA).