Truss ai Comuni, insieme a opposizione contro Putin

(ANSA) - LONDRA, 07 SET - Scontro sulla crisi economica ed energetica, sintonia sula volontà di contrastare "la spaventosa" guerra della Russia di Vladimir Putin in Ucraina. Lo ha sottolineato la neopremier Tory britannica, Liz Truss, esordendo nel suo primo Question Time in risposta a Keir Stramer, leader dell'opposizione laburista. Starmer ha attaccato sul no di Truss a extra tasse sui profitti delle grandi aziende; tasse che la premier ha insistito a definire controproducenti pur promettendo interventi per alleggerire le bollette. Truss ha invece elogiato il sostegno del Labour nel "fronteggiare Putin", la cui "aggressione" è a suo dire causa della crisi. (ANSA).