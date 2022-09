Putin, stop gas e petrolio se impongono il price cap

La Russia non fornirà più petrolio e gas a quei Paesi occidentali che imporranno un price cap sull'energia russa. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a Vladivostok. "Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi, in questo caso economici. Né gas, né petrolio, né carbone. Niente", ha aggiunto Putin.



Putin ha detto di avere in mente di imporre restrizioni sull'esportazione di grano e sementi ucraini verso l'Europa e di volerne discutere con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Forse - ha dichiarato Putin da Vladivostok, citato dalla Tass - dovremmo pensare di limitare l'export di grano e altri alimenti lungo questa rotta (fra l'Ucraina e l'Europa, ndr). Credo proprio che ne parlerò con il presidente turco Erdogan. Dopotutto, siano stati noi a elaborare il processo di esportazione dei cereali ucraini".



Le sanzioni imposte dai Paesi occidentali alla Russia costituiscono "una minaccia al mondo intero", ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo discorso all'Eastern Economico Forum a Vladivistok. "La pandemia è stata rimpiazzata da nuove sfide globali che pongono una sfida al mondo intero. Mi riferisco alla frenesia delle sanzioni occidentali, agli aggressivi tentativo (dell'Occidente) di imporre un modello di comportamento ad altri Paesi, privandoli di sovranità e soggiogandoli al suo volere", ha detto il capo del Cremlino.



Putin ha detto che "è impossibile isolare la Russia', con riferimento alle sanzioni occidentali. Putin, che parla al'Eastern Economic Forum a Vladivostok, ha aggiunto - citato dalla Tass - che "la Russia non ha perso e non sta perdendo nulla a causa dell'Operazione speciale (l'invasione dell'Ucraina, ndr), ma ha anzi rafforzato la propria sovranità". Il leader russo si è detto certo che "l'economia globale attraversa un periodo difficile, ma la logica della cooperazione vincerà sicuramente".

La Russia non ha iniziato le azioni di combattimento in Ucraina, ma "sta cercando di mettere fine ad esse, perché è dal 2014 che continuano", ha detto il presidente russo.



Putin ha affermato di avere in mente di imporre restrizioni sull'esportazione di grano e sementi ucraini verso l'Europa e di volerne discutere con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Forse - ha dichiarato Putin da Vladivostok, citato dalla Tass - dovremmo pensare di limitare l'export di grano e altri alimenti lungo questa rotta (fra l'Ucraina e l'Europa, ndr). Credo proprio che ne parlerò con il presidente turco Erdogan. Dopotutto, siano stati noi a elaborare il processo di esportazione dei cereali ucraini".

"Limitare i prezzi del gas russo è un'altra stupidità che non ha futuro", ha affermato Putin. "Il mercato europeo delle risorse energetiche - afferma Putin - era un tempo privilegiato, ora non lo è più". Per il presidente russo, "la domanda di risorse energetiche della Cina cresce e gli accordi energetici con la Russia funzionano".

Militari russi di guardia sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia

E' morto il comandante dell'amministrazione di occupazione russa della città ucraina di Berdyansk , nell'Oblast di Zaporizhzhia, Artem Bardin, ferito ieri da una bomba nella sua automobile. Lo afferma il Kiev Independent che dice di citare l'amministrazione russa. Bardin, scrive il sito d'informazione ucraino, è morto in ospedale per la gravità delle sue ferite.



La Russia ha chiesto all'Aiea, l'agenzia dell'Onu per l'Energia atomica, dei "chiarimenti" sul suo rapporto sulla situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia - definita nel documento "insostenibile" -, ha dichiarato a Interfax il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. "C'è bisogno di chiarimenti supplementari, perché quel rapporto contiene un certo numero di punti interrogativi. Abbiamo chiesto questi chiarimenti al direttore generale dell'Aiea", Rafael Grossi. Ieri l'ambasciatore russo all'Onu ha deplorato che il rapporto non "indicasse chiaramente" che sarebbero gli ucraini a bombardare la zona della centrale.



"In attesa della fine del conflitto e del ripristino di condizioni stabili, c'è urgente bisogno di misure ad interim per evitare che un incidente nucleare sia provocato dai danni fisici causati da strumenti militari". Dopo la missione a Zaporizhzhia, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica denuncia una situazione "insostenibile" e mette nero su bianco i rischi di un disastro nella centrale nucleare più grande d'Europa, da settimane al centro degli scontri in Ucraina, che "può avere un serio impatto nel Paese e oltre i suoi confini". Per questo, gli esperti dell'Onu lanciano un appello per "l'urgente creazione di una zona di protezione della sicurezza nucleare". La situazione è "senza precedenti", avverte l'Aiea in un rapporto di 52 pagine in cui evidenzia tutte le criticità emerse nella visita conclusa poche ore fa, mentre a Zaporizhzhia si sono registrate nuove potenti esplosioni per cui Mosca e Kiev continuano a rinnovarsi accuse reciproche. "E' la prima volta che un conflitto militare si è svolto tra le strutture" di una centrale di queste dimensioni, sottolinea il documento stilato dai tecnici, che "hanno osservato danni in diverse zone causati dagli eventi segnalati" in relazione al conflitto, "con alcuni dei danni vicino agli edifici del reattore". Gli esperti, si legge nel testo, "hanno osservato che alcuni lavori di riparazione erano già stati effettuati o erano in corso per alcuni dei danni e hanno notato che ulteriori lavori sarebbero necessari per riparare tutti i danni causati". Inoltre per l'Aiea, che nella centrale ha lasciato due tecnici come sentinelle per monitorare gli sviluppi, l'attuale situazione "è chiaramente insostenibile" anche per i lavoratori ucraini della centrale, che "operano in condizioni estremamente stressanti sotto il controllo delle forze armate russe".



In attesa dell'intervento al Consiglio di sicurezza dell'Onu del direttore generale dell'ente, Rafael Grossi, l'appello a fermare i raid è però caduto nel vuoto. Russi e ucraini ancora una volta si sono accusati a vicenda di aver compiuto i bombardamenti che poco dopo mezzogiorno hanno provocato una potente esplosione a Energodar, la città che ospita l'impianto, causando un'immediata interruzione delle forniture di elettricità e acqua ai residenti. I filorussi hanno poi riferito di danni a un serbatoio di olio combustibile, che sarebbe finito nel canale che fornisce acqua per il funzionamento della struttura. Denunce su cui neppure l'Aiea è riuscita a fare pienamente chiarezza, potendo solo verificare gli effetti dei raid. Del resto, ha sottolineato il numero uno dell'ente nucleare ucraino Energoatom, Petro Kotin, la missione sconta un limite di mandato per cui non può pretendere che Mosca ponga fine alla sua "occupazione", che costituisce "la radice del problema". Per questo, ha aggiunto, per arrivare a una smilitarizzazione servirebbe piuttosto un intervento di peacekeeping con la partecipazione dei caschi blu dell'Onu. Mentre gli occhi restano puntati su Zaporizhzhia, il conflitto avanza. Dopo il successo simbolico dello stop al referendum in programma a Kherson per l'annessione alla Russia, le forze ucraine hanno rivendicato un'ulteriore avanzata della controffensiva, che trova conferme anche dal Pentagono. Per il consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych, "dall'inizio dell'operazione di liberazione del sud dell'Ucraina, l'esercito ha ripreso diversi insediamenti sulla sponda occidentale del Dnepr" e nelle prossime settimane sarà in grado di accerchiare il nemico sulla sponda opposta del fiume, iniziando a ricacciarlo indietro. Una scommessa che si affianca ai progressi rivendicati sul fronte orientale, mentre un consigliere di Kiev ha detto di aspettarsi a breve l'annuncio di "grandi notizie dal presidente Zelensky sulla controffensiva nella regione di Kharkiv". E intanto, anche la resistenza continua la sua battaglia. A Berdyansk, sul mar d'Azov vicino a Mariupol, il comandante russo della città "occupata" è rimasto gravemente ferito dall'esplosione di un'autobomba in pieno giorno e in pieno centro.