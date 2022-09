Kiev,'bombardamenti russi nell'area della centrale nucleare'

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Nuovi bombardamenti russi sulla città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa. Lo riferisce il sindaco in esilio Dmytro Orlov, citato dall'Ukrainska Pravda. Orlov ha spiegato che gli intervalli tra un attacco e l'altro si sono accorciati e la corrente elettrica è ancora una volta interrotta.

"Energodar è di nuovo sotto il fuoco degli occupanti. Gli intervalli tra le provocazioni stanno diventando sempre più brevi. È la seconda volta in una sola giornata che la fornitura di elettricità scompare in tutta la città. Impossibile prevedere quando sarà ripristinata l'energia", ha affermato. (ANSA).