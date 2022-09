Gb: Putin, elezione Truss tutt'altro che democratica

(ANSA) - LONDRA, 07 SET - Niente congratulazioni e attacco al sistema britannico. Così il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Bbc da Vladivostok, ha commentato l'ascesa di metà legislatura di Liz Truss, falco del Partito Conservatore già presa di mira da Mosca per le sue gaffe geografiche da ministra degli Esteri, a premier del Regno in sostituzione di Boris Johnson. Un'ascesa resa possibile da "un sistema tutt'altro che rispettoso dei principi democratici", ha sentenziato Putin, notando come Truss sia stata eletta da un'infima minoranza di britannici, gli iscritti Tory: Una scelta che garantisce solo "le elite dominanti" dell'establishment. (ANSA).