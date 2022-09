Francia: uso bici in netto aumento, soprattutto in città

(ANSA) - PARIGI, 07 SET - In Francia l'uso della bicicletta è aumentato dell'11% nei primi nove mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, e del 33% rispetto al 2019: è quanto emerge dall'ultimo barometro realizzato dalla rete Vélo & Territoires. L'uso della bici cresce, in particolare, nelle aree urbane, con un aumento del 14% rispetto al 2021.

I forti aumenti si sono registrati in città come Strasburgo, Grenoble, Nantes o Lille. A Parigi, il contatore automatico allestito sulla pista ciclabile (nei due sensi di marcia) del boulevard Sébastopol, nel cuore della capitale, ha battuto il record di 18.215 passaggi nella sola giornata di ieri. (ANSA).