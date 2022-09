Von der Leyen, visti erano segno fiducia, Russia l'ha distrutta

(ANSA) - BRUXELLES, 06 SET - "Non si può procedere come al solito con la Russia. Proponiamo di sospendere completamente l'accordo di facilitazione dei visti e di non riconoscere i passaporti russi emessi nelle regioni occupate dell'Ucraina. La facilitazione dei visti è un segno di fiducia che la guerra di aggressione della Russia ha completamente distrutto". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. (ANSA).