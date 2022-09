Lavrov, Occidente non rispetta accordi su grano russo

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha accusato l'Occidente di non aver mantenuto la promessa di aiutare le esportazioni alimentari russe a raggiungere i mercati globali, allentando le sanzioni. "I nostri colleghi occidentali non stanno facendo ciò che ci è stato promesso dal Segretario generale delle Nazioni Unite , ovvero non stanno prendendo decisioni sull'esclusione delle sanzioni logistiche che impediscono il libero accesso di grano e fertilizzanti ai mercati mondiali", ha detto Lavrov durante una conferenza stampa, secondo quanto riporta Ria Novosti.

La Russia aveva considerato l'impegno come una parte fondamentale dell'accordo sul grano negoziato dalle Nazioni Unite che ha contribuito a porre fine al blocco delle esportazioni di grano ucraino dai suoi porti meridionali.

(ANSA).