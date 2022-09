Starmer contro Truss, 'priorità bollette non taglio tasse'

(ANSA) - LONDRA, 05 SET - "Dove troverà i soldi per il suo piano?". E' la domanda rivolta dal leader dell'opposizione laburista Keir Starmer alla premier britannica entrante Liz Truss, dopo che è stata annunciata la sua vittoria nella elezione interna al partito conservatore per la successione di Boris Johnson. Starmer la accusa di portare avanti un programma di governo irrealizzabile e chiede come la nuova leader troverà le risorse finanziarie per un forte taglio fiscale mentre ci sono priorità da affrontare come la crisi del caro bollette e il sistema sanitario pubblico (Nhs) "in ginocchio". (ANSA).