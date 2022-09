Gb: Harry e Meghan in visita dopo polemiche per intervista

(ANSA) - LONDRA, 05 SET - Harry e Meghan compiono una visita nel Regno Unito dopo l'intervista polemica concessa dalla duchessa di Sussex a 'The Cut', supplemento femminile del magazine americano 'New York' (e rimbalzata rumorosamente sui media d'oltre Manica), nella quale ha riproposto più di qualche recriminazione verso i reali, tornando sullo strappo di due anni fa segnato dal trasferimento suo e del marito negli Usa. E' la prima volta che tornano in Inghilterra dopo la partecipazione lo scorso giugno alle celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Come sottolinea la Bbc, non è noto se i Sussex incontreranno i membri della famiglia reale, inclusa la sovrana, che si trova nella residenza scozzese di Balmoral e proprio domani riceverà il premier uscente Boris Johnson e quella entrante Liz Truss per il passaggio di consegne al vertice del governo conservatore.

Secondo alcune fonti citate dall'emittente pubblica, ci sarebbe da qualche tempo un invito aperto per un incontro con il principe Carlo, sebbene non riguardi in modo specifico questa settimana. La visita europea dei duchi prevede che Meghan intervenga oggi al One Young World, il summit annuale dei giovani leader mondiali in corso a Manchester, e in programma per i due c'è anche una tappa in Germania per l'organizzazione dei prossimi Invictus Games, di cui il principe Harry è patron.

Mentre si trovano nel Regno risiedono a Frogmore Cottage, nella tenuta reale di Windsor. (ANSA).