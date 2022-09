Atene, operativa da oggi la polizia universitaria

(ANSA) - ATENE, 05 SET - Il Ministero della Protezione dei Cittadini (che equivale al ministero dell'Interno) greco invierà questa sera le prime squadre del nuovo corpo di polizia universitaria nel campus dell'Università di Atene. A riferirlo è il quotidiano greco Kathimerini: secondo quanto sostenuto da fonti interne, la presenza della Polizia universitaria verrà estesa successivamente agli altri principali atenei del Paese, come quello di Salonicco.

Viene inaugurato così lo speciale corpo di polizia (denominato in greco OPPI) istituito l'anno scorso da un'apposita legge: il corpo speciale, composto da circa mille agenti neoassunti muniti di manganello e manette, avrà il compito di vigilare sulla vita universitaria degli atenei per preservare l'ordine pubblico.

Dal febbraio del 2021, quando il progetto di legge per istituire le pattuglie universitarie è stato discusso in Parlamento, si sono susseguite numerose proteste degli studenti nelle principali città greche contro quella che è stata definita una deriva autoritaria del Paese. La presenza della polizia negli atenei è infatti un tema delicato per la società greca: nel novembre del 1973, durante la dittatura dei colonnelli, i carri armati della giunta militare sfondarono i cancelli del Politecnico di Atene per porre fine alle proteste degli studenti; in quella giornata 24 persone persero la vita.

Alla fine della dittatura, un'apposita legge sull' "asilo universitario" impedì alla polizia di entrare nei campus, se non a seguito di crimini particolarmente gravi; la legge è poi stata abolita nel 2020 dal governo conservatore di Nea Dimokratia, convinto che le università greche fossero diventate "ostaggio" di spacciatori e dei gruppi studenteschi anarchici. (ANSA).