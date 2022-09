Ankara, continueremo a rispondere all'impertinenza di Atene

(ANSA) - ISTANBUL, 02 SET - La Turchia "continuerà a reagire all'"impertinenza" della Grecia. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, come riporta Anadolu, durante una cerimonia militare, in riferimento all'accusa lanciata da Ankara in questi giorni secondo cui Atene avrebbe puntato radar contro F-16 turchi disturbandoli durante una missione dell'Alleanza atlantica nell'Egeo. La Nato, e anche Paesi terzi, dovrebbero guardare alle azioni e alla retorica della Grecia che "non sono in linea con lo spirito di amicizia e di alleanza", ha aggiunto Akar chiedendo un giudizio "obiettivo" da parte degli alleati. (ANSA).