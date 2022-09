Ispettori verso centrale, ma Kiev e Mosca si accusano di sparare

(ANSA) - MOSCA, 01 SET - L'Aiea conferma la visita all'impianto nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, nonostante le ostilità, ha detto il direttore generale dell'Agenzia Onu per l'Energia atomica, Rafael Grossi. Ma intanto nella cittadina dove sorge la centrale, a Energodar, continuano a piovere proiettili, con Kiev e Mosca che si scambiano le accuse di voler sabotare la visita. "Sabotatori ucraini hanno cercato di occupare la centrale nucleare" con una sessantina di soldati su due barche, "ma sono stati eliminati", asserisce il ministero della Difesa russo citato da Interfax. Sempre secondo Mosca, 4 proiettili d'artiglieria ucraini sono esplosi a 400 metri dalla centrale e anche sul punto d'incontro con gli ispettori dell'Aiea: "Dalle prime ore di questa mattina l'esercito ucraino spara con l'artiglieria contro il punto di incontro fissato con la missione dell'Aiea vicino alla cittadina di Vasylivka.

"Le forze russe stanno bombardando la città di Energodar, dove sorge l'impianto nucleare di Zaporizhzhia, con elicotteri, cannoni e sistemi missilistici a lancio multiplo", accusa invece per la parte ucraina il capo dell'amministrazione militare del distretto di Nikopol, Yevhen Yevtushenko, citato da Ukrinform.

(ANSA).