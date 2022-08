Ucraina: media,convoglio Aiea lascia Kiev per Zaporizhzhia

Un convoglio di auto della missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) da stamattina Kiev si è diretto verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar, secondo testimoni citati da media internazionali.

Il direttore generale Rafael Grossi ha poi confermato ai giornalisti presenti a Kiev: "Ci stiamo finalmente muovendo, dopo diversi mesi di sforzi. L'Aiea entrerà nella centrale nucleare di Zaporizhzhia". Il più grande impianto nucleare d'Europa e nelle mani dell'esercito russo dall'inizio di marzo e da diverse settimane è bersagliato dai bombardamenti, con le parti in conflitto in Ucraina che si accusano a vicenda dei raid.

L'Aiea prevede di istituire una missione permanente nella centrale nucleare di Zaporizhzhia: lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia, Rafael Grossi, secondo quanto riporta la Tass. Come è noto, il team di ispettori dell'Agenzia è attualmente in viaggio verso la centrale e Grossi ha aggiunto che la sua squadra ha in programma di trascorrere "alcuni giorni" nell'impianto. In precedenza Grossi aveva detto che la missione sarebbe durata fino a sabato.