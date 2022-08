Tass, per Gorbaciov funerali di Stato sabato

(ANSA) - MOSCA, 31 AGO - Mikhail Gorbaciov avrà funerali di Stato che si svolgeranno a Mosca sabato. Lo scrive l'agenzia Tass.

La notizia non è ancora ufficiale, ma la Tass afferma di esserne venuta a conoscenza da Alexei Venediktov, ex direttore della radio Eco di Mosca, chiusa lo scorso marzo per la sua copertura giornalistica di quella che in Russia è chiamata operazione militare speciale in Ucraina.

"La cerimonia si terrà sabato, i dettagli sono ancora in via di definizione", ha detto sul suo canale Telegram Venediktov, che ha sempre mantenuto stretti legami con lo stesso Gorbaciov.

