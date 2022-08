Interfax, per Gorbaciov non ci saranno funerali di Stato

(ANSA) - MOSCA, 31 AGO - Per l'ultimo leader sovietico, Mikhail Gorbaciov, non ci saranno funerali di Stato a Mosca, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Interfax. "Due fonti informate hanno detto a Interfax che per Gorbaciov non ci saranno funerali di Stato", scrive l'agenzia. (ANSA).