Gb, offensiva ucraina, fronte russo arretra a sud

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - L'Ucraina continua la sua offensiva contro le forze di Mosca nella parte meridionale del Paese, facendo arretrare la linea del fronte nemico "in alcuni punti" grazie a difese russe "relativamente poco solide": lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese.

Le forze di Kiev attaccano da lunedì il Raggruppamento meridionale delle forze russe su diversi assi, prosegue il rapporto pubblicato oggi dal ministero della Difesa. In linea con la sua dottrina, la Russia probabilmente cercherà ora di colmare le lacune nella sua linea utilizzando unità mobili di riserva pre-designate, che probabilmente includeranno alcune delle unità del suo Raggruppamento orientale.

La Russia continua ad accelerare i tentativi di generare nuovi rinforzi per l'Ucraina, conclude l'intelligence. I battaglioni di volontari del nuovo 3° Corpo d'Armata hanno lasciato la loro base vicino a Mosca il 24 agosto, molto probabilmente per essere inviati in Ucraina. L'efficacia operativa di queste unità non è nota. Il 3° Corpo d'Armata è molto probabilmente a corto di uomini e queste truppe hanno avuto un "addestramento limitato". (ANSA).