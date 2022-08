G7 chiede che Aiea abbia libero accesso a Zaporizhzhia

(ANSA) - BERLINO, 29 AGO - Il G7 chiede che l'Aiea abbia libero accesso alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia.

E' quanto si legge in un comunicato del gruppo dei 7 paesi più economicamente avanzati.

Le potenze industrializzate del G7 hanno chiesto oggi l'accesso senza ostacoli al personale dell'organismo di controllo atomico dell'Onu diretto alla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi in Ucraina, obiettivo di attacchi nelle ultime settimane. Il personale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) deve essere in grado di accedere a tutti gli impianti nucleari in Ucraina in modo tempestivo e sicuro e "senza impedimenti", ha affermato in una nota il gruppo dei direttori della non proliferazione del G7.

Al personale dell'Aiea deve anche essere consentito di "impegnarsi direttamente e senza interferenze con il personale ucraino responsabile della gestione di queste strutture", ha aggiunto. (ANSA).