Portogallo: cancellate decine di nuovi voli per lo sciopero

Decine di nuovi voli sono stati cancellati oggi in arrivo e in partenza dai principali aeroporti portoghesi a causa di uno sciopero all'addetto ai bagagli Portway, secondo i sindacati e la compagnia di proprietà del gestore aeroportuale Ana, del gruppo francese Vinci.

Nella terza e ultima giornata dell'agitazione, convocata per chiedere aumenti salariali, 69 voli sono stati cancellati negli aeroporti di Lisbona e Porto, ha reso noto la direzione di Portway.

"Durante i tre giorni di sciopero, l'affluenza è stata del 14% e le compagnie aeree hanno cancellato complessivamente 196 voli", ha aggiunto.

Tra le venti compagnie interessate dallo sciopero la più colpita è stata la low cost Easyjet. I disagi non sono mancati anche negli scali di Funchal, sull'isola di Madeira, e di Faro e nella regione turistica dell'Algarve a sud del Paese.